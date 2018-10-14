Германия передала ГосЧС спецсредства на 200 тыс. евро в связи с пожаром на арсенале возле Ични

Это дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты.

Германия передала ГосЧС спецсредства на 200 тыс. евро в связи с пожаром на арсенале возле Ични
Фото: twitter.com/GermanyinUA

В связи с пожаром на складе боеприпасов в Черниговской области Германия передала украинским спасателям специальное оборудование, стоимостью 200 тыс. евро.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине в Твиттере.

"После возникновения пожара на складе боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.) Германия немедленно предоставила помощь: передача ГосЧС Украины 90 дыхательных аппаратов и 90 комплектов средств индивидуальной защиты стоимостью 200 тыс. евро для проведения противопожарных работ и расчистки территории", - говорится в сообщении.

Після виникнення пожежі на складі боєприпасів в Ічні (Чернігівська обл.) Німеччина ??надає негайну допомогу: передача ДСНС України 90 дихальних апаратів й 90 комплектів засобів індивідуального захисту вартістю 200 тис.€ для проведення протипожежних робіт і розчищення території pic.twitter.com/oXQvyLyx2E

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 12 жовтня 2018 р.

Напомним, ночью 9 октября в районе города Ичня взорвались склады с боеприпасами. В 20-километровой зоне вокруг склада было закрыто воздушное сообщение. Также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырёх разных местах.


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