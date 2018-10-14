Климкин осудил публикацию списка украинских чиновников с венгерскими паспортами на сайте "Миротворец"

"Я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем, как на предателей".

Климкин осудил публикацию списка украинских чиновников с венгерскими паспортами на сайте "Миротворец"
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Павел Климкин категорически осуждает публикацию списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство, на сайте "Миротворец".

Об этом он заявил в Ужгороде на совместной пресс-конференции с председателем общества венгров Украины, народным депутатом Василием Брензовичем, сообщает корреспондент Европравды.

Министр отметил, что работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена законодательством. В то же время то, как были распространены списки нарушителей, является, по мнению министра, неприемлемым.

"У нас есть статья 19 закона о гражданстве, а также статья 19 закона о государственной службе. Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет. Но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем, как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", - пояснил он.

Климкин отдельно подчеркнул, что этот перечень украинских венгров представлен на сайте, содержащем список лиц, причастных к агрессии против Украины. "Меня беспокоит, что появляется сравнения венгров, которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", - заявил министр, добавив, что ему не известен источник происхождения опубликованных данных.

Нардеп Василий Брензович также заявил во время пресс-конференции, что публикация списка вредит имиджу Украины.

"Наша страна выглядит в глазах венгров как нетерпимая к венгерскому меньшинству", - пояснил он.

Напомним, сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 закарпатцев - обладателей венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке "Миротворца" эти люди появились за то, что "принесли присягу на верность Венгрии", находясь на государственной службе и в органах местного самоуправления. В сентябре в базу сайта также попал глава МИДа Петер Сийярто.

Из-за публикации списка МИД Венгрии вызвал посла Украины. Госсекретарь ведомства Левенте Мадьяра назвал "Миротворец" "экстремистским украинским сайтом".

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

4 октября Украина выслала консула Венгрии, в ответ венгерская сторона решила выслать украинского консула из Будапешта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожской области СБУ разоблачила чиновников, работавших на спецслужбы РФВ Запорожской области СБУ разоблачила чиновников, работавших на спецслужбы РФ
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников ЗакарпатьяМИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников Закарпатья
Климкин высказался об идее легализации двойного гражданства с РоссиейКлимкин высказался об идее легализации двойного гражданства с Россией
МИД не будет закрывать консульства в РоSSии, - Климкин
Климкин назвал неадекватной реакцию Венгрии на высылку консула из БереговоКлимкин назвал неадекватной реакцию Венгрии на высылку консула из Берегово
Климкин предлагает обсудить вопрос двойного гражданстваКлимкин предлагает обсудить вопрос двойного гражданства
Минздрав и МИД требуют допустить украинских врачей к Сенцову (обновлено)Минздрав и МИД требуют допустить украинских врачей к Сенцову (обновлено)
Голосования на ГА ООН иллюстрируют изоляцию РоSSии, - КлимкинГолосования на ГА ООН иллюстрируют изоляцию РоSSии, - Климкин
За сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военныхЗа сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных
Посол США в Украине встретилась с родственниками украинских политзаключенных Панова и Выговского
Последние новости
Подгружаем последние новости