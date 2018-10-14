Климкин осудил публикацию списка украинских чиновников с венгерскими паспортами на сайте "Миротворец"

"Я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем, как на предателей".

Министр иностранных дел Павел Климкин категорически осуждает публикацию списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство, на сайте "Миротворец".

Об этом он заявил в Ужгороде на совместной пресс-конференции с председателем общества венгров Украины, народным депутатом Василием Брензовичем, сообщает корреспондент Европравды.

Министр отметил, что работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена законодательством. В то же время то, как были распространены списки нарушителей, является, по мнению министра, неприемлемым.

"У нас есть статья 19 закона о гражданстве, а также статья 19 закона о государственной службе. Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет. Но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем, как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", - пояснил он.

Климкин отдельно подчеркнул, что этот перечень украинских венгров представлен на сайте, содержащем список лиц, причастных к агрессии против Украины. "Меня беспокоит, что появляется сравнения венгров, которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", - заявил министр, добавив, что ему не известен источник происхождения опубликованных данных.

Нардеп Василий Брензович также заявил во время пресс-конференции, что публикация списка вредит имиджу Украины.

"Наша страна выглядит в глазах венгров как нетерпимая к венгерскому меньшинству", - пояснил он.

Напомним, сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 закарпатцев - обладателей венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке "Миротворца" эти люди появились за то, что "принесли присягу на верность Венгрии", находясь на государственной службе и в органах местного самоуправления. В сентябре в базу сайта также попал глава МИДа Петер Сийярто.

Из-за публикации списка МИД Венгрии вызвал посла Украины. Госсекретарь ведомства Левенте Мадьяра назвал "Миротворец" "экстремистским украинским сайтом".

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

4 октября Украина выслала консула Венгрии, в ответ венгерская сторона решила выслать украинского консула из Будапешта.