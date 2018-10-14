Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник РФ над Лисичанском

Дрон выполнял разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк.

Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник РФ над Лисичанском
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил в субботу, 13 октября, сбил беспилотник "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в штабе ООС.

"В небе над Лисичанском в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

По словам военных, цель маневрировала, выполняя, разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк.

"Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность номер один. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24", - указано в сообщении.

В 8:45 экипаж дежурного вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование.

РоSSийский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло, отметили военные.

"В 9:58 "Орлан-10" роSSийских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы", - добавили в штабе ООС.

Напомним, утром, 12 октября, дежурными средствами противовоздушной обороны ОТУ "Север" были обнаружены два беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Один БПЛА был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию.


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