В Раде потратят почти 6 миллионов на ремонт и систему голосования

Управление делами Верховной Рады Украины объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту сессионного зала с заменой существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ожидаемой стоимостью 5,7 млн грн.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 29 октября, начало аукциона — 30 октября. Победитель тендера должен будет подготовить документацию до 20 декабря. «Проектирование осуществляется с целью замены существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры зала заседаний Верховной Рады Украины для улучшения ее технических свойств, расширения возможностей и качественного выполнения своих функций народными депутатами Украины», — говорится в тендерной документации.

Отмечается, что обновленное рабочее место нардепа должно включать: компьютер, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карты, цветной сенсорный экран, микрофон, громкоговоритель, устройство для синхронного перевода, модуль подзарядки мобильных устройств и электронную табличку с ФИО депутата.

Напомним, в июле это года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий утвердил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы. Главным элементом этой стратегии является введение единой электронной карточки народного депутата Украины. По словам Парубия, благодаря такой электронной ID-карте будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и на заседания комитетов.