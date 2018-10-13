В Раде потратят почти 6 миллионов на ремонт и систему голосования

Управление делами Верховной Рады Украины объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту сессионного зала с заменой существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ожидаемой стоимостью 5,7 млн грн.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 29 октября, начало аукциона — 30 октября. Победитель тендера должен будет подготовить документацию до 20 декабря. «Проектирование осуществляется с целью замены существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры зала заседаний Верховной Рады Украины для улучшения ее технических свойств, расширения возможностей и качественного выполнения своих функций народными депутатами Украины», — говорится в тендерной документации.

Отмечается, что обновленное рабочее место нардепа должно включать: компьютер, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карты, цветной сенсорный экран, микрофон, громкоговоритель, устройство для синхронного перевода, модуль подзарядки мобильных устройств и электронную табличку с ФИО депутата.

Напомним, в июле это года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий утвердил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы. Главным элементом этой стратегии является введение единой электронной карточки народного депутата Украины. По словам Парубия, благодаря такой электронной ID-карте будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и на заседания комитетов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
Голосования на ГА ООН иллюстрируют изоляцию РоSSии, - КлимкинГолосования на ГА ООН иллюстрируют изоляцию РоSSии, - Климкин
В Авдеевке отремонтировали поврежденный Юго-Донбасский водоводВ Авдеевке отремонтировали поврежденный Юго-Донбасский водовод
Из воинской части в Новограде-Волынском украли пять автоматовИз воинской части в Новограде-Волынском украли пять автоматов
Мэр Покровска появился на рабочем месте после почти семимесячного отсутствияМэр Покровска появился на рабочем месте после почти семимесячного отсутствия
В Донецкой области открыли отремонтированный КПВВ "Марьинка"В Донецкой области открыли отремонтированный КПВВ "Марьинка"
Кабмин намерен представить проект госбюджета-2019 в Раде в ближайшую пятницуКабмин намерен представить проект госбюджета-2019 в Раде в ближайшую пятницу
Поклонскую лишили поста в Госдуме из-за голосования против повышения пенсионного возрастаПоклонскую лишили поста в Госдуме из-за голосования против повышения пенсионного возраста
Ежегодное послание Порошенко к Раде ожидается 18 сентябряЕжегодное послание Порошенко к Раде ожидается 18 сентября
После ликвидации Захарченко боевики не дают ремонтировать объекты инфраструктуры, - глава Донецкой ВГАПосле ликвидации Захарченко боевики не дают ремонтировать объекты инфраструктуры, - глава Донецкой ВГА
ЦИК упростила процедуру смены места голосования для вынужденных переселенцев ДонбассаЦИК упростила процедуру смены места голосования для вынужденных переселенцев Донбасса
Последние новости
Подгружаем последние новости