Против эстонских турфирм возбудили уголовное дело за поездки в оккупированный Крым
Прокуратура страны провела в их офисах обыски.
Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении нескольких эстонских турфирм, которых подозревают в организации туристических поездок на оккупированную Россией территорию Украины. Об этом пишет Европравда со ссылкой на местное СМИ.
"Государственная прокуратура подтверждает, что во вторник в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и оказывать там туристические услуги", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.
Санкции на оказание туристических услуг на аннексированных РФ территориях Украины ЕС ввел в 2014 году.
"Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя РоSSийской Федерацией", - подчеркнул Каллас.
По его словам, первоначальные подозрения в связи с этим предъявлены пяти лицам, которые были допрошены и затем отпущены на свободу. Прокуратура не ходатайствует о взятии кого-либо из них под стражу, добавил Каллас.
Как утверждают эстонские СМИ, турфирмы страны годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску.
Напомним, ранее аннексированный Россией Крым включили в роSSийский туристический проект "Императорский маршрут", который проходит по местам памяти династии Романовых. В ноябре 2017 года президент РоSSии Владимир Путин принял участие в открытии памятника роSSийскому царю Александру III на территории Ливадийского дворца в Ялте.
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