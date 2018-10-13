Против эстонских турфирм возбудили уголовное дело за поездки в оккупированный Крым

Прокуратура страны провела в их офисах обыски.

Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении нескольких эстонских турфирм, которых подозревают в организации туристических поездок на оккупированную Россией территорию Украины. Об этом пишет Европравда со ссылкой на местное СМИ .

"Государственная прокуратура подтверждает, что во вторник в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и оказывать там туристические услуги", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.

Санкции на оказание туристических услуг на аннексированных РФ территориях Украины ЕС ввел в 2014 году.

"Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя РоSSийской Федерацией", - подчеркнул Каллас.

По его словам, первоначальные подозрения в связи с этим предъявлены пяти лицам, которые были допрошены и затем отпущены на свободу. Прокуратура не ходатайствует о взятии кого-либо из них под стражу, добавил Каллас.

Как утверждают эстонские СМИ , турфирмы страны годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску.