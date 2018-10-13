46 военных медиков погибли с начала боевых действий на Донбассе

На передовой побывали почти четыре тысячи врачей, фельдшеров и медсестер.

Президент Петр Порошенко сообщил, что за время боевых действий на Донбассе 46 медиков погибли в ходе оказания медицинской помощи на передовой.

Такие данные он привел во время посещения 61-го военного мобильного госпиталя в Мариуполе.

"Масштабы работы военных медиков - впечатляют. С начала роSSийской агрессии, хочу подчеркнуть, более одиннадцати тысяч раненых украинских воинов получили медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны", - цитирует президента его пресс-служба.

"Непосредственное участие в оказании медицинской помощи в зоне боевых действий и на переднем крае обороны приняли почти четыре тысячи военных медиков. К сожалению, не все вернулись с поля боя - 46 военных медиков погибли. Мы склоняем головы перед врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что за последние годы армия восстановила инфраструктуру военной медицины и начала адаптировать ее к стандартам НАТО. "Однако, главное мое пожелание - чтобы всю эту систему медицинского обеспечения, созданную в расчете на худший сценарий, нам никогда не пришлось задействовать на полную мощность. Чтобы у нас никогда больше не было таких потерь, которые страна пережила в 2014-2015 годах", - добавил он.

Напомним, 13 мая, спасая раненого бойца, погиб медик 95-й бригады Олег Богоч.

20 февраля в результате обстрела возле Крымского погибла медик 10-й бригады Сабина Галицкая.