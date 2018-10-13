Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова
"145-дневная голодовка показала ту несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в РоSSии".
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддерживает кандидатуру незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на премию Сахарова.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
"145-дневная голодовка Олега Сенцова показала ту несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в РоSSии. Я поддерживаю его кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на премию Сахарова", - отметил Хант.
Напомним, в сентябре Европарламент включил Сенцова в список кандидатов на премию Сахарова. 9 октября он вошел в список финалистов.
Лауреат премии будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп 25 октября. Приз - сертификат и 50 тыс. евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.
Премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.10.2018 09:49