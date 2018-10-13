Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова

"145-дневная голодовка показала ту несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в РоSSии".

Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова
Фото: Sky News

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддерживает кандидатуру незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на премию Сахарова.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"145-дневная голодовка Олега Сенцова показала ту несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в РоSSии. Я поддерживаю его кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на премию Сахарова", - отметил Хант.

Напомним, в сентябре Европарламент включил Сенцова в список кандидатов на премию Сахарова. 9 октября он вошел в список финалистов.

Лауреат премии будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп 25 октября. Приз - сертификат и 50 тыс. евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

Премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.


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