Военные объяснили падение ракеты в Лисичанске: ПВО применили против беспилотников

Один БПЛА был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

Военные объяснили падение ракеты в Лисичанске: ПВО применили против беспилотников
Фото: Cxid.info

Утром, 12 октября, дежурными средствами противовоздушной обороны ОТУ "Север" были обнаружены два беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение воздушной цели произошло на высоте 2000 метров.

Никто из гражданского населения не пострадал.

"Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. Ведь именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, что одна из ракет упала во дворе школы Лисичанска.

Лисичанск освободили от боевиков еще в 2014 году.


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