УПЦ КП хочет провести объединительный собор в заповеднике "София Киевская"

"Самое логичное место - это Собор святой Софии"

Украинская православная церковь Киевского патриархата предложила провести объединительный собор в национальном заповеднике "София Киевская", где расположен Софийский собор.

Об этом в эфире "5 канала" сказал официальный представитель Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Самое логичное место, где может произойти объединительный собор, - это Собор святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию священного синода Константинопольского патриархата, которое будет проходить во второй половине ноября, мы могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы", - заявил архиепископ.

Напомним, что заповедник "София Киевская" - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Министерства культуры.

В 2016 году Минкульт вопреки позиции музейщиков согласовал передачу в бесплатное пользование УПЦ Киевского патриархата здание Трапезной (Малой Софии) в Национальном заповеднике "София Киевская".