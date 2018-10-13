УПЦ КП хочет провести объединительный собор в заповеднике "София Киевская"

"Самое логичное место - это Собор святой Софии"

УПЦ КП хочет провести объединительный собор в заповеднике "София Киевская"
Фото: Макс Требухов

Украинская православная церковь Киевского патриархата предложила провести объединительный собор в национальном заповеднике "София Киевская", где расположен Софийский собор.

Об этом в эфире "5 канала" сказал официальный представитель Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Самое логичное место, где может произойти объединительный собор, - это Собор святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию священного синода Константинопольского патриархата, которое будет проходить во второй половине ноября, мы могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы", - заявил архиепископ.

Напомним, что заповедник "София Киевская" - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Министерства культуры.

В 2016 году Минкульт вопреки позиции музейщиков согласовал передачу в бесплатное пользование УПЦ Киевского патриархата здание Трапезной (Малой Софии) в Национальном заповеднике "София Киевская".



!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
УПЦ КП призвала иерархов начинать подготовку к чрезвычайному объединительному соборуУПЦ КП призвала иерархов начинать подготовку к чрезвычайному объединительному собору
Филарет: объединительный собор может состояться в октябреФиларет: объединительный собор может состояться в октябре
Вакарчук предложил провести новую судебную реформуВакарчук предложил провести новую судебную реформу
Луценко предложил провести ревизию минометов "Молот"Луценко предложил провести ревизию минометов "Молот"
РоSSия планирует провести в оккупированном Крыму учения с 50 самолетами и 10 кораблямиРоSSия планирует провести в оккупированном Крыму учения с 50 самолетами и 10 кораблями
Депутаты предлагают провести инвентаризацию роSSийского бизнеса в УкраинеДепутаты предлагают провести инвентаризацию роSSийского бизнеса в Украине
РПЦ прекратит поминать Вселенского патриарха за богослужением и инициирует Всеправославный соборРПЦ прекратит поминать Вселенского патриарха за богослужением и инициирует Всеправославный собор
Украина хочет поделить Азовское море с РоссиейУкраина хочет поделить Азовское море с Россией
Трамп призвал генерального прокурора США провести расследование в отношении NYTТрамп призвал генерального прокурора США провести расследование в отношении NYT
В МИД Украины отреагировали на планы Кремля провести "выборы" в оккупированном ДонбассеВ МИД Украины отреагировали на планы Кремля провести "выборы" в оккупированном Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости