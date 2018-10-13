ВМС Украины провели масштабные учения в Азовском море

Проверяли готовность армии отразить возможную атаку РоSSии с морского направления.

Военно-морские силы ВС Украины, исполняя решение СНБО, провели учения на Азовском море. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Комплексные тактические учения разнородных военных сил по обороне участка морского побережья призваны проверить готовность украинской армии и других военных формирований к отражению возможной роSSийской агрессии с морского направления на Азове", - говорится в сообщении.

В военных учениях принимали участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских Силы Украины и Сухопутных войск. В тесной координации с ВСУ действовали подразделения Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Всего в учениях участвовали 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

Мероприятие посетил Президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак, руководство Генштаба и оборонных структур.

"Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военнослужащие готовы к отражению роSSийской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе", - написал Порошенко на странице в Facebook.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Напомним, 25-29 сентября ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях.

24 сентября украинские военные корабли завершили переход из Черного в Азовское море. Ранее сообщалось, что Украина планирует до конца 2018 года создать военно-морскую базу в Азовском море.