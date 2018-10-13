Суд восстановил в должности уволенного главу Госавиаслужбы Антонюка

Решение вступит в силу после того, как пройдет 30-дневный срок возможности подачи апелляции.

Окружной административный суд Киева восстановил Дениса Антонюка в должности главы Государственной авиационной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что решение было принято 1 октября 2018 года. Суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров от 4 сентября 2015 года и приказ Госавиаслужбы от 7 сентября 2015 года об увольнении Антонюка с поста председателя Госавиаслужбы.

Таким образом, суд восстановил его в должности с 4 сентября 2015 года.

Решение Окружного админсуда Киева вступит в силу после того, как пройдет 30-дневный срок подачи апелляции, и если ее никто не подаст.

Напомним, Антонюк занимал пост главы Госавиаслужбы с 12 марта 2014 года. До этого он занимал должность директора по развитию маршрутной сети и альянсам авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая занимает доминирующее положение на отечественном рынке авиаперевозок. МАУ контролирует Игорь Коломойский.

Антонюка отстранили от должности после того, как 26 июня 2015 года тогдашний глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили публично подверг критике его деятельность.

С 31 августа Антонюк вернулся к исполнению обязанностей, но 4 сентября его уволили за нарушение присяги госслужащего.

Антонюк обратился в суд с просьбой восстановить его в должности. Однако, в мае 2016 года суд отказался это сделать.