На арсенале возле Ични прекратились взрывы (обновлено)

Возле двух сел возник пожар лесного настила.

На арсенале возле Ични прекратились взрывы (обновлено)
Фото: Макс Требухов

На арсенале Минобороны в пгт Дружба (Ичнянский район Черниговской области) продолжают взрываться боеприпасы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 13 октября наблюдается уменьшение интенсивности детонации боеприпасов (1 взрыв в час). Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 12 октября авиация ГосЧС осуществила 39 сбросов воды (186 тонн), всего с начала работ - 85 сбросов воды (554 тонны).

Пожарно-спасательные подразделения организовали заполнения водой пожарного водоема на территории арсенала.

Кроме того, спасатели ликвидировали два пожара лесного настила на общей площади 1,8 га возле с. Августовка и с. Лучковка (Ичнянский район).

В пресс-службе также добавили, что пиротехнические подразделения ГосЧС продолжают очистку 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу.

Тем временем в Минобороны информируют, что на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, инженерная и специальная техника ВС Украины.

15 групп разминирования ВС Украины продолжают работать на технической территории арсенала.

Обновление 12.15. По состоянию на 10:00 13 октября на территории 6 арсенала Минобороны вблизи Ични не наблюдается детонация боеприпасов. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение последнего часа на территории арсенала хранения боеприпасов детонация боеприпасов не наблюдается", - говорится в сообщении.

В ГосЧС отмечают, что в течение дня 12 октября самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8 ГСЧС продолжалось тушение отдельных очагов пожара.

Как сообщали вчера, количество взрывов на арсенале под Ичней сократилось до трех в час.

Напомним, ночью 9 октября в районе города Ичня взорвались склады с боеприпасами. В 20-километровой зоне вокруг склада было закрыто воздушное сообщение. Также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырёх разных местах.


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