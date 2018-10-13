Фигуранта "дела Мартыненко" арестовали с правом залога в 2,4 млн грн

Павел Скаленко 11 месяцев находился в розыске.

Суд применил к подозреваемому по делу НАБУ о завладении средствами НАЭК "Энергоатом" Павлу Скаленко избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 23 ноября.

Такое решение судья Соломенского райсуда Киева принял 12 октября, пишет издание "Наші гроші".

Размер альтернативного залога определен в размере 2,49 млн грн.

"В случае внесения залога на Скаленко возложены обязанности, в частности, не отлучаться из Киева , воздержаться от общения с другими фигурантами дела, сдать паспорта, носить электронный браслет", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что Скаленко с ноября 2017 года находился в розыске. 11 октября он был задержан на основании действующего постановления суда от 06.02.2018, которым Соломенский райсуд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. Это означает, что после задержания Скаленко в течение 48 часов должны были избрать меру пресечения.

Апелляционный суд в апреле этого года рассмотрел жалобу защитника Скаленко Алексея Цебенко и оставил это постановление без изменений.

Несмотря на пребывание в розыске Скаленко не был задержан в аэропорту "Борисполь" при возвращении в Украину 6 октября. Прокурор в заседании сообщил, что по данному факту будет инициирована проверка.

"Линия защиты Скаленко базируется на том, что он якобы не знал о сообщении ему о подозрении и не скрывался. О подозрении он якобы узнал от матери по возвращении в Украину после почти двухлетнего отсутствия", - отмечают "Наші гроші".

При этом защитник Скаленко Цыбенко еще в апреле этого года представлял его интересы в апелляции. Кроме того, в судебном заседании было установлено, что Скаленко вернулся в Украину не один, а в сопровождении одного из своих нынешних защитников Игоря Керезя (экс-совладельца и председателя наблюдательного совета "Порто", бизнес-партнер Николая Мартыненко), который специально для этого полетел в Батуми, и потом вместе со Скаленко вернулся в Киев .

Напомним, 22 мая 2018 года дело Мартыненко по двум эпизодам передано в суд. Один из них касается завладения средствами "Энергоатома" в размере 6,4 млн евро по контракту на поставку оборудования от чешской компании Skoda JS и контракта между Skoda JS и Bradcrest Investments SA. Обвиняемыми по этому эпизоду проходят Мартыненко и Валерий Васильков, еще один бывший директор ОП "Атомкомплект".

Всего в деле 11 подозреваемых. По второму эпизоду проходят топ-менеджер "Нафтогаза" Сергей Перелома, глава ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслан Журило, глава "ВостГОКа" Александр Сорокин и замдиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец.

Один подозреваемый находится на стадии досудебного расследования, еще трое в розыске (в том числе два гражданина Австрии).