НАБУ поймало фигуранта "дела Мартыненко", находившегося в розыске 11 месяцев

Он якобы лично договаривался с Skoda о размере "откатов".

НАБУ поймало фигуранта "дела Мартыненко", находившегося в розыске 11 месяцев
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро 11 октября задержала фигуранта уголовного производства о завладении 6,4 млн евро ГП "НАЭК Энергоатом" (т.н. "дело Мартыненко"). Он скрывался от следствия и был объявлен в розыск в ноябре 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Он подозревается по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 (пособничество в завладении чужим имуществом).

По версии следствия, подозреваемый по указанию Мартыненко выступал представителем панамской компании Bradcrest Investments, открывал в банках Швейцарии счета этой компании для получения "откатов" от чешской Skoda JS a.s. и лично договаривался с представителями Skoda о размере "откатов". Также ему вменяют открытие счетов в интересах Мартыненко, при помощи которых якобы происходило отмывание денег.

Судя по всему, речь идет о бывшему руководителе обособленного подразделения "Атомкомплект".

Фото: НАБУ

Напомним, 22 мая 2018 года дело Мартыненко по двум эпизодам передано в суд. Один из них касается завладения средствами "Энергоатома" в размере 6,4 млн евро по контракту на поставку оборудования от чешской компании Skoda JS и контракта между Skoda JS и Bradcrest Investments SA. Обвиняемыми по этому эпизоду проходят Мартыненко и Валерий Васильков, еще один бывший директор ОП "Атомкомплект".

Всего в деле 11 подозреваемых. По второму эпизоду проходят топ-менеджер "Нафтогаза" Сергей Перелома, глава ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслан Журило, глава "ВостГОКа" Александр Сорокин и замдиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец.

Один подозреваемый находится на стадии досудебного расследования, еще трое в розыске (в том числе два гражданина Австрии).


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