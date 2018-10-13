Штат Юта признал Голодомор геноцидом украинского народа
24 ноября в штате отметят День памяти по погибшим украинцам.
Американский штат Юта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.
"10 октября в Солт-Лейк-Сити в присутствии Посла Украины в США Валерия Чалого и Почетного консула Украины в штате Юта - Джонатана Фридмана - губернатор штата Юта Гарри Герберт подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине", – говорится в сообщении.
Память погибших украинцев почтят в штате 24 ноября 2018.
Напомним, 4 октября Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом в еще 12 штатах Америки (Огайо, Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе). Кроме того, в июне губернатор штата Иллинойс провозгласил 2018 год годом памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.
Решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа приняли парламенты ряда стран, в частности - Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.
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Политика
13.10.2018 09:17