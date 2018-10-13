НАБУ завершило расследование дела майора СБУ Карамушки
Его подозревают в получении взятки почти 47,5 тыс. долларов.
Национальное антикоррупционное бюро 12 октября завершило расследование уголовного производства по факту получения взятки в размере 47,5 тыс. долларов сотрудником Службы безопасности Украины Александром Карамушкой.
"Материалы следствия в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды руководителем структурного подразделения одного из межрайотделов ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области открыты для стороны защиты", - сообщила пресс-служба НАБУ.
Карамушке инкриминируют ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Действия посредника в получении неправомерной выгоды квалифицированы по той же статье.
Следствие установило, что сотрудник СБУ получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, получающих вид на постоянное или временное проживание незаконным способом. Подозреваемый владел информацией о получении рядом иностранцев вида на жительство путем заключения фиктивных браков с гражданами Украины. На основании этой информации он требовал от лиц, незаконно пребывающих на территории Украины, взятки и получал ее частями через посредника как плату за то, что правоохранители не расследовали указанные факты и не привлекали их к ответственности.
Напомним, что задержание Карамушки произошло 24 апреля 2018 года. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но уже через несколько дней он вышел под залог 1,2 млн гривен.
После этого решением Соломенского райсуда его отстранили от работы.
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