Нацсовет назначил "112 Украина" внеплановую проверку

На редакционную политику канала начали поступать жалобы.

Нацсовет назначил "112 Украина" внеплановую проверку
Фото: tv.112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "ТРК 112-ТВ" (телеканал "112 Украина") в связи с многочисленными жалобами на нарушение правил распространения информации, журналистских стандартов, использование языка ненависти и вражды, а также распространение роSSийской пропаганды.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Одним из заявителей выступила народный депутат от БПП Татьяна Рычкова.

Проверка вещателя будет касаться соответствия его программ ч.1 ст.28 закона Украины "Об информации" и ч.2 ст.6 закона "О телевидении и радиовещания".

Напомним, что накануне была назначена проверка ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne).

Оба телеканала связаны с Виктором Медведчуком. "112 Украина" в апреле 2018 года приобрел немец Эдуард Катц, после чего на канале появились люди Медведчука, а владельцем NewsOne в октябре 2018 года стал народный депутат Тарас Козак из окружения Медведчука.

4 октября 2018 года Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина" (ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "ТРК 112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ") и NewsOne (ООО "Новости 24 часа").


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