Один военный получил ранения на Донбассе

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и двое ранены.

Один военный получил ранения на Донбассе
Фото: mil.gov.ua

За прошедшие сутки, 12 октября, в районе проведения Операции объединенных сил роSSийские оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг четыре раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

РоSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Опорные пункты украинских войск в районе Новолуганского оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Из минометов 82-го калибра стреляли по защитниках Троицкого и Светлодарска.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и двое ранены.

Напомним, вчера Президент Порошенко посетил Широкино на передовой.


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