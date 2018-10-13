ЦИК назначила выборы в тергромадах на 23 декабря
Центральная избирательная комиссия назначила первые и дополнительные выборы в ряде объединенных территориальных громад на 23 декабря.
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу, трансляцию которого вела гражданская сеть ОПОРА, сообщает корреспондент
Согласно принятому постановлению, первые и дополнительные местные выборы в ОТГ назначены на воскресенье, 23 декабря.
В то же время ЦИК объявила начало избирательного процесса в этих громадах с 3 ноября.
Как сообщалось, 9 августа предыдущий состав Центральной избирательной комиссии приостановил назначение выборов в ОТГ, пока Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия не предоставит разъяснения относительно законодательства о референдумах, возможности назначения Центризбиркомом первых и дополнительных местных выборов без проведения местного референдума относительно поддержки добровольного объединения территориальных громад, добровольного присоединения к объединенной территориальной громаде.
5 октября на заседании парламента 14 назначенных 20 сентября членов Центральной избирательной комиссии приняли присягу членов комиссии и начали исполнять полномочия в Центризбиркоме.
8 октября председатель нового состава ЦИК Татьяна Слипачук объявила, что комиссия приступила к решению проблемы назначения первых и дополнительных выборов в объединенных территориальных громадах.
12 октября ЦИК отменила решение предыдущего состава ЦИК от 9 августа относительно приостановки назначения выборов в ОТГ.
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Политика
13.10.2018 09:16