Семь стран намерены совместно противостоять Китаю и РоSSии - Reuters

Альянс разведслужб США, Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters, который ссылается на осведомленные источники.

Как сообщает издание, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности в одиночку противостоять КНР, члены его администрации ведут активные кулуарные переговоры для создания неформального объединения для сдерживания Пекина в его инвестиционных стремлениях и попытках вмешательства в дела других стран.

И хотя центром внимания Five Eyes и его союзников является Китай, переговоры разведслужб также затрагивают и РоSSию, которая ответственна за вмешательство в зарубежные выборы, химическую атаку в британском Солсбери и агрессию против Украины.

«То, что могло начаться как спонтанные дискуссии, теперь ведет к более подробным консультациям о лучших методах и дальнейших возможностях для сотрудничества», — прокомментировал один из собеседников создание новой коалиции.

По имеющимся данным, в переговорах участвуют как сотрудники спецслужб и дипломаты, так и главы правительств.

«Мы живем в новом мире. Такая неожиданная встряска со стороны авторитарных режимов провоцирует более тесное сотрудничество и реальное расширение обмена разведданными», — отметил представитель одной из стран-членов Five Eyes.

Напомним, ранее Великобритания предоставила Украине информацию об участии Главного разведывательного управления РоSSии в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт в октябре 2017 года.

Отметим, вслед за Великобританией, Австралией, США, Канадой и Нидерландами, Германия обвинила РоSSию в осуществлении ряда масштабных кибератак в последние годы.

Как известно, США выдвинули обвинения против 7 офицеров Главного управления Генерального штаба РФ (ИГРУ), которые осуществили кибератаку на Организацию по запрету химического оружия.


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