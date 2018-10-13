ПАСЕ требует от РоSSии передать Польше обломки самолета Качиньского

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает РоSSию передать Польше обломки самолета Ту-154М, потерпевшего катастрофу с польской правительственной делегацией на борту 10 апреля 2010 года.

Об этом речь идет в принятой в пятницу на осенней сессии ПАСЕ резолюции, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

«РоSSия должна вернуть обломки Польше, ведь техническое расследование относительно авиационной безопасности было завершено. Отказ со стороны роSSийской власти сделать это является злоупотреблением правами, порождающим спекуляции о том, что РоSSия что-то скрывает», — говорится в документе.

Как отмечается, ПАСЕ призывает РоSSию без промедлений вернуть обломки самолета Ту-154М польских ВВС в Польшу.

В свою очередь, вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Ассамблее народный депутат Владимир Арьев напомнил парламентариям обо всех других фактах невыполнения Россией своих международных обязательств, включая невыполнение Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года возле военного аэродрома «Северный» в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятие по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, пребывавших на борту: президентская чета Леха и Марии Качинських, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москве в 2011 году назвал причиной аварии самолета ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой видимости. Польша, проведя свое расследование, в 2011 году также пришла к заключению об ошибке пилотов, но дополнительно возложила вину за случившееся на роSSийских диспетчеров. РоSSия вины диспетчеров в катастрофе самолета не признала.

В 2016 году Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском, в рамках которого, среди прочего, на протяжении двух лет были эксгумированы тела всех погибших. В марте 2016 года тогдашний министр национальной обороны, действующий председатель Смоленской подкомиссии Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной аварии мог стать теракт.

Польша уже много лет подряд просит РоSSию отдать обломки разбитого самолета, но РоSSия отказывается это сделать, мотивируя это проведением роSSийского следствия в деле катастрофы.


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