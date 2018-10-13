В Киеве пройдет массовая благодарственная молитва за автокефалию

Порошенко позвал всех неравнодушных прийти 14 октября на Софийскую площадь.

Утром 14 октября в центре Киева пройдет массовая благодарственная молитва за предоставление автокефалии украинской церкви.

Об этом говорится в фейсбуке президента Петра Порошенко.

"Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую творим вместе. Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром приступим к благодарственной молитве за автокефалию для нашей церкви. Предлагаю собраться на исторической Софийской площади 14 октября в 9.30 утра", – заявил глава государства.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.