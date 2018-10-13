Путин вынес на Совбез фюрера РФ вопрос автокефалии украинской церкви

Участники совещания обменялись мнениями о положении РПЦ в Украине.

Путин вынес на Совбез РФ вопрос автокефалии украинской церкви
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин вечером 12 октября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос автокефалии украинской церкви.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Участники совещания обменялись мнениями о положении Русской православной церкви в Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.

Кроме Путина в совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, руководители верхней и нижней палаты парламента РоSSии, руководитель администрации Путина, секретарь Совбеза, министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, директор ФСБ, директор Службы внешней разведки и спецпредставитель Путина Сергей Иванов.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (той ее части, которая захочет).


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