Порошенко: призывники на фронт отправляться не будут

Из Донецкой области в рядах ВСУ будут проходить службу 500 человек.

Солдат, которые проходят службу в ВСУ на срочной основе, не будут отправлять в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время торжественных проводов призывников в Мариуполе Донецкой области, передает "Интерфакс-Украина".

"Несколько лет назад я принял решение, и сегодня еще раз заявляю здесь, перед вашими родителями… призывники на фронт не отправляются. Еще раз хочу вас в этом заверить и вас, дорогие новобранцы", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что задание призывников - научиться защищать государство.

Он также отметил, что в текущем году будут проходить службу в рядах Вооруженных сил почти 500 юношей из Донецкой области.

Напомним, в Украине с 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. Кабинет министров установил численность подлежащих призыву в октябре-декабре в размере 17 960 человек.