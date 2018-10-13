Киев изучает возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения
"Могу сказать, что ситуация неоднозначна, сейчас эксперты просчитывают".
Киевские власти изучают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.
Об этом в эфире ТРК "Киев" рассказал мэр Виталий Кличко.
"Киев - единственный город в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение. В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение - это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах. Могу сказать, что ситуация неоднозначна, сейчас эксперты просчитывают, потому что при централизованном водоснабжении достаточно дорого подогреть, транспортировать воду, содержать сети", - сказал он.
Мэр заявил, что большой проблемой является значительная теплопотеря при транспортировке воды по трубам.
"Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении", - заявил он.
Кличко сказал, что комиссия, изучающая этот вопрос, завершит свою работу в ближайшее время.
Напомним, что в августе 2018 года аналогичную идею высказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По его словам, заменой централизованному горячему водоснабжению может стать автономное домовое, квартальное или районное.
Централизованное горячее водоснабжение в Украине (на подконтрольной территории) осталось только в крупнейших городах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, и ряде других населенных пунктов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.10.2018 08:51
13.10.2018 09:14