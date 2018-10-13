Киев изучает возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения

"Могу сказать, что ситуация неоднозначна, сейчас эксперты просчитывают".

Киев изучает возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения
Фото: kyivtv.com.ua

Киевские власти изучают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.

Об этом в эфире ТРК "Киев" рассказал мэр Виталий Кличко.

"Киев - единственный город в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение. В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение - это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах. Могу сказать, что ситуация неоднозначна, сейчас эксперты просчитывают, потому что при централизованном водоснабжении достаточно дорого подогреть, транспортировать воду, содержать сети", - сказал он.

Мэр заявил, что большой проблемой является значительная теплопотеря при транспортировке воды по трубам.

"Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении", - заявил он.

Кличко сказал, что комиссия, изучающая этот вопрос, завершит свою работу в ближайшее время.

Напомним, что в августе 2018 года аналогичную идею высказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По его словам, заменой централизованному горячему водоснабжению может стать автономное домовое, квартальное или районное.

Централизованное горячее водоснабжение в Украине (на подконтрольной территории) осталось только в крупнейших городах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, и ряде других населенных пунктов.


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