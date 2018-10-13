Лондонский университет поможет создать IP-суд в Украине

Великобритания предоставит техническую поддержку Украине в создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом шла речь на заседании Международного консультативного совета (МКС), посвященном созданию и деятельности Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в Украине, что произошло в Лондоне, сообщает Укринформ.

«Открыт консультационный Проект Великобритании по оказанию технической помощи Украине по созданию IP-суда», — говорится в сообщении.

В частности, проектом предусмотрено, что специалисты в области права Лондонского университета королевы Марии в течение двух лет предоставлять техническую помощь Украине по вопросу создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Так, специалисты из Великобритании проанализируют всю правовую базу в Украине, регулирующую деятельность Вышестоящего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме того, они разработают международную учебную программу для новоназначенных судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности с учетом лучших мировых стандартов.

Также на заседании члены МКР высказали свои мнения относительно разработки программы обучения судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности Украины, обсудили ее структуру и процессуальные вопросы, важность внедрения различных элементов программы.

Сообщается, что в заседании приняли участие председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, который презентовал миссию создания нового органа в судебной системе и обратил внимание на основные вызовы, стоящие перед Высшим судом по вопросам интеллектуальной собственности в Украине.

Членами украинской делегации были также председатель Верховного Суда Валентина Данилевская, заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдан Львов. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков принял участие в обсуждении посредством видеоконференцсвязи.

Учитывая комментарии украинских коллег, члены МКР смогут предоставить конкретные предложения относительно построения программы обучения специалистов вновь созданного специализированного суда в Украине, информирует пресс-центр судебной власти.