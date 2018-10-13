ЛаВРУН фюрера РФ обвинил США в "прямой публичной поддержке" украинской автокефалии

"Когда Волкер заявляет то, что он заявляет, то у нас говорят «на воре шапка горит»".

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал предоставление автокефалии украинской церкви провокацией, которая осуществляется при поддержке США .

В ходе интервью французским средствам массовой информации роSSийскому министр был задан вопрос о его отношении к автокефалии. Отвечая на него, Лавров назвал Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь неканоническими "раскольничьими церквями", а действия Вселенского патриарха Варфоломея - "провокацией при прямой публичной поддержке из Вашингтона".

"Когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда К.Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит»" - сказал Лавров.

По его мнению, это вмешательство во внутренние дела Украины.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (той ее части, которая захочет).