ЛаВРУН фюрера РФ обвинил США в "прямой публичной поддержке" украинской автокефалии

"Когда Волкер заявляет то, что он заявляет, то у нас говорят «на воре шапка горит»".

Лавров обвинил США в "прямой публичной поддержке" украинской автокефалии
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал предоставление автокефалии украинской церкви провокацией, которая осуществляется при поддержке США.

В ходе интервью французским средствам массовой информации роSSийскому министр был задан вопрос о его отношении к автокефалии. Отвечая на него, Лавров назвал Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь неканоническими "раскольничьими церквями", а действия Вселенского патриарха Варфоломея - "провокацией при прямой публичной поддержке из Вашингтона".

"Когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда К.Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит»" - сказал Лавров.

По его мнению, это вмешательство во внутренние дела Украины.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (той ее части, которая захочет).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
Половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви, - Евстратий ЗоряПоловина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви, - Евстратий Зоря
Путин вынес на Совбез фюрера РФ вопрос автокефалии украинской церквиПутин вынес на Совбез фюрера РФ вопрос автокефалии украинской церкви
Наемник боевиков сдался украинской полиции в БахмутеНаемник боевиков сдался украинской полиции в Бахмуте
Сурков фюрера РФ осбуждал с Пушилиным "выборы" в ОРДЛОСурков фюрера РФ осбуждал с Пушилиным "выборы" в ОРДЛО
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Греческая православная церковь не поддерживает призыв РПЦ к переговорам об украинской автокефалииГреческая православная церковь не поддерживает призыв РПЦ к переговорам об украинской автокефалии
Глава МИД Венгрии обвинил французского министра в "открытой агрессии"Глава МИД Венгрии обвинил французского министра в "открытой агрессии"
МИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиянМИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиян
В Петербурге задержали 4 активистов с плакатом "Долгих лет тюрьмы" в день рождения фюрера РФВ Петербурге задержали 4 активистов с плакатом "Долгих лет тюрьмы" в день рождения фюрера РФ
Гимн РФ и цитаты фюрера РФ про «русский мир»: в Латвии в день парламентских выборов взломали соцсетьГимн РФ и цитаты фюрера РФ про «русский мир»: в Латвии в день парламентских выборов взломали соцсеть
Последние новости
Подгружаем последние новости