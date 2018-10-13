В РПЦ предложили низложить патриарха Варфоломея, и открыть приходы в Турции

Представитель РПЦ заявил, что Константинопольский патриархат "учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под неё".

В РПЦ предложили низложить патриарха Варфоломея, и открыть приходы в Турции
Фото: pravmir.ru

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Русской православной церкви протоиерей Андрей Новиков в связи с решениями Константинополя по Украине предложил ряд ответных мер, которые, по мнению священника, "естественно вытекают из ситуации".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ввиду отпадения бывшего Константинопольского патриархата от Церкви создать епархии и приходы РПЦ на территории Турции, включая Стамбул", - написал он в Фейсбуке

Кроме того, протоиерей предлагает созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.

Также священник предлагает разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, "анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем и прещений поместных Церквей".

По его мнению, также следует объявить, что Константинопольский патриархат "учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под неё".

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено "беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства". Он также заявил, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.

В Кремле пригрозили "защитить православных в Украине" после получения Томоса.


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