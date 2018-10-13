ПАСЕ находится на грани развала - Бессмертный

Решение РоSSии о невозвращении в ПАСЕ может стать катализатором развала Совета Европы.

Об этом во время пресс-конференции в Ивано-Франковске заявил экс-вице-премьер-министр (2005) Роман Бессмертный, сообщает пресс-служба политика.

«Невозвращение РоSSии будет означать, что ПАСЕ не существует, потому что после россиян пойдут их сателлиты. Ждите подобного заявления от Чехии, возможно, Сербии. Я не исключаю, что дальше получится Италия, Испания и посыплется так называемая «Оливковое Европа». Это очень опасная вещь», — сказал он.

Бессмертный считает, что руководство ПАСЕ создало такую ситуацию, в которой спасительного решения о санкциях против РоSSии теперь вообще не существует. Потому что «решение в одну сторону — это выход Украины и Великобритании, а в другой — выход РоSSии и ее сателлитов».

По его мнению, как только разрушается система безопасности, за ней последует упадок представительной демократии. Поэтому в данной ситуации ПАСЕ ждет развал, а дальше «посыплется исполнительная система (так называемый Кабинет министров ПАСЕ), комиссариат и т.д.».

Политик не верит в то, что Европе удастся удержать эту политическую конфигурацию.

«Сегодня не только в ПАСЕ, но и в Европарламенте существует Европа Европ. Есть старая Европа «соглашения угля и стали» (Германия и Франция), где позиции Макрона и Меркель рвут их отношения, так как между ними идет конкуренция за лидерство. Есть южная «Оливковое Европа» (Греция, Италия, Испания), которая не может существовать без немецких денег, иначе там уже давно были бы леворадикальные правительства. Есть Скандинавская Европа, ориентированная на Британию, которая отчаливает через Brexit и явно координирует свои действия с Вашингтоном. Есть Центральная Европа, молодая, где задает тон Польша», — пояснил Бессмертный.

При этом политик подчеркнул, что системного кризиса на континенте не избежать, когда даже в Страсбурге «идет выбор между ценностями и деньгами».

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении РоSSийской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.


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