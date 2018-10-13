Кремль пригрозил "защитить православных в Украине" после получения Томоса

РФ уже заявляла "о защите русскоязычного населения" для оправдания агрессии против Украины.

В Кремле пообещали защищать верующих УПЦ Московского патриархата в Украине, если ситуация вокруг процесса предоставления украинской церкви автокефалии обострится.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты синода Вселенского патриархата, передает ТАСС.

"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как РоSSия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то также, и об этом неоднократно говорил (Владимир) Путин, РоSSия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных, он ответил: "Исключительно политико-дипломатическими мерами".

При этом Песков подчеркнул, что это потребуется только "в случае, если украинским властям не удастся удержать ситуацию в правовом поле, если это примет какие-то уродливые проявления, насильственные".

Спикер украинского МИДа Марьяна Беца прокомментировала заявления Кремля и отметила, что подобные тезисы - о "защите русскоязычного населения" - РоSSия уже использовала для оправдания своей агрессии против Украины.

"Если раньше руководство РоSSийской Федерации использовало для оправдания своей агрессии против Украины тезисы "о защите русскоязычного населения", то теперь Кремль заговорил о "защите интересов православных", - написала Беца в своем микроблоге Twitter .

Напомним, 11 октября Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

В РПЦ на решение Синода отреагировали крайне жестко. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольским Патриархатом совершено "беспрецедентное антиканоническое действие, которое является попыткой разрушения основ православного канонического устройства". Он также заявил, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где дадут "надлежащую оценку" всего, что случилось.

Ранее в РПЦ угрожали прекращением евхаристического общения РПЦ с Вселенским патриархатом и расколом мирового православия, если УПЦ получит автокефалию.