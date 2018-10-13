?КС обязал госорганы принимать к рассмотрению обращения от недееспособных лиц

Решение КС является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Конституционный Суд признал неконституционным право государственных органов не рассматривать обращения от недееспособных лиц.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 11 октября КС принял решение по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции отдельных положений ч. 2 ст. 8, второго предложения ч. 4 ст. 16 закона "Об обращении граждан".

Данным положением установлено, что госорганы и органы местного самоуправления не рассматривают обращения лиц, признанных судом недееспособными. Уполномоченные должностные или служебные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления были освобождены от обязанности по рассмотрению заявлений, ходатайств, жалоб этой категории лиц.

КС решил, что эта норма не позволяет гражданам реализовать свое конституционное право обращаться к власти по вопросам о нарушении своих прав и свобод, их защиты и восстановления.

"Следовательно, по мнению суда, признание физического лица судом недееспособным не означает автоматического лишения его правоспособности - способности иметь права и обязанности в соответствующих сферах правоотношений", - говорится в срешении суда.

КС считает, что законодатель обязан ввести эффективные механизмы реализации и защиты прав, свобод и интересов лица, признанного судом недееспособным, в том числе надлежащего этому лицу конституционного права на обращение в органы государственной власти.

Конституционный Суд обязал Раду привести неконституционные положения указанного закона в соответствие с Конституцией.

Норма о праве госорганов не рассматривать обращения от недееспособных лиц утрачивает силу со дня принятия этого решения. Решение КС является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в ноябре прошлого года Рада запретила стерилизацию недееспособных лиц без их согласия, а также принудительный психиатрический осмотр.

В 2016 году КС признал неконституционным положения закона "О психиатрической помощи" в части госпитализации недееспособного в психиатрическое учреждение по просьбе или с согласия его опекуна.