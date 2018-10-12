Адвокат Вилкула: Генпрокуратура угрожает открыть против меня уголовное производство
"Даже во времена Кузьмина такого цинизма не было".
Адвокат народного депутата Александра Вилкула Алексей Баганец заявил, что Генеральная прокуратура
развернула против него информационную кампанию и грозит возбудить уголовное дело. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
"Я считаю, что против меня запустили организованную кампанию и допускаю, что она выходит с ул. Резницкой (адрес офиса Генпрокуратуры - ред.). Как подтверждение - публикации в интернете помощника Юрия Витальевича (Александра Черевко - ред.) в отношении меня. Дополнительным подтверждением именно этой версии являются и полученные мной сообщения об угрозах Луценко зарегистрировать отношении меня уголовное производство. В это мне не очень верится, во всяком случае хочется верить, но допускаю и такой поворот. Я ко всему готов и скажу неприятную вещь: даже во времена Кузьмина такого цинизма не было. Я никогда не был сторонником Партии регионов. Они нарушали законы, подделывали дела, в частности, Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. Но никто тогда не запускал информационную кампанию против меня, не угрожал, простите, «набить морду» или возбудить уголовное дело", - рассказал Баганец.
При этом он отметил, что шаги Луценко на посту генпрокурора его удивили.
"Я знаю хорошо Юрия Витальевича. По крайней мере думал, что знаю - до момента его назначения на эту высокую должность. Я бы никогда не подумал, что он будет делать такие шаги на этом посту. Видимо, просто верил, что он - испытав на себе произвол со стороны правоохранительных органов во времена Януковича нарушения прав и взяв себе на память кружку из тюремной камеры в свой кабинет, никогда не повторять действий предшественников. Но, очевидно, ошибся", - добавил адвокат.
При этом Баганец не жалеет, что в 2012 году был защитником Юрия Луценко.
"Я убежден, что делал доброе дело - защищал невинного человека, что подтверждает и выигранный нами в пользу Луценко иск в Европейском суде", - резюмировал Баганец.
Подробнее читайте в полном тексте интервью "Олексій Баганець: Луценко діє як політик: працює заради піару"
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