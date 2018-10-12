Адвокат Вилкула: Генпрокуратура угрожает открыть против меня уголовное производство

"Даже во времена Кузьмина такого цинизма не было".

Адвокат Вилкула: Генпрокуратура угрожает открыть против меня уголовное производство
Фото: Макс Левин

Адвокат народного депутата Александра Вилкула Алексей Баганец заявил, что Генеральная прокуратура

развернула против него информационную кампанию и грозит возбудить уголовное дело. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Я считаю, что против меня запустили организованную кампанию и допускаю, что она выходит с ул. Резницкой (адрес офиса Генпрокуратуры - ред.). Как подтверждение - публикации в интернете помощника Юрия Витальевича (Александра Черевко - ред.) в отношении меня. Дополнительным подтверждением именно этой версии являются и полученные мной сообщения об угрозах Луценко зарегистрировать отношении меня уголовное производство. В это мне не очень верится, во всяком случае хочется верить, но допускаю и такой поворот. Я ко всему готов и скажу неприятную вещь: даже во времена Кузьмина такого цинизма не было. Я никогда не был сторонником Партии регионов. Они нарушали законы, подделывали дела, в частности, Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. Но никто тогда не запускал информационную кампанию против меня, не угрожал, простите, «набить морду» или возбудить уголовное дело", - рассказал Баганец.

При этом он отметил, что шаги Луценко на посту генпрокурора его удивили.

"Я знаю хорошо Юрия Витальевича. По крайней мере думал, что знаю - до момента его назначения на эту высокую должность. Я бы никогда не подумал, что он будет делать такие шаги на этом посту. Видимо, просто верил, что он - испытав на себе произвол со стороны правоохранительных органов во времена Януковича нарушения прав и взяв себе на память кружку из тюремной камеры в свой кабинет, никогда не повторять действий предшественников. Но, очевидно, ошибся", - добавил адвокат.

При этом Баганец не жалеет, что в 2012 году был защитником Юрия Луценко.

"Я убежден, что делал доброе дело - защищал невинного человека, что подтверждает и выигранный нами в пользу Луценко иск в Европейском суде", - резюмировал Баганец.

Подробнее читайте в полном тексте интервью "Олексій Баганець: Луценко діє як політик: працює заради піару"


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