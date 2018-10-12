В Оболонском суде Киева вместо последнего слова Януковича продолжают слушать речь адвоката

Адвокат Байдык не явился на заседание, выступление продолжает Горошинский.

12 октября Оболонский райсуд Киева продолжает рассмотрение по сути дела против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

На заседании в среду, 10 октября, адвокат Александр Горошинский просил дать ему еще время на то, чтоб закончить дебатную речь, но судья сказал, что его время исчерпано. Изначально Горошинский просил два дня на речь, ему дали три, но он не вложился.

Сегодня на заседании со своей дебатной речью должен был выступать еще один адвокат Януковича - Александр Байдык, который ранее ее уже читал, но не успел закончить, заявив, что лег в больницу. На сегодняшнее заседание он также не явился. Суд дал возможность продолжить свою дебатную речь адвокату Горошинскому.

Ранее суд анонсировал, что на заседании 12 октября предоставит возможность Януковичу выступить с последним словом, а затем перейдет к вынесению приговора.

Напомним, прокуратура обвиняет Януковича в том, что 1 марта 2014 года, находясь на территории РоSSийской Федерации, он предал государство, обратившись к роSSийскому президенту с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Как следствие, произошла аннексия Крыма и потеря объектов государственной собственности более чем триллион гривен.

Бывший президент обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч.3 ст., 110 УК) и содействии ведению агрессивной войны (ч. 5 ст., 27 ч. 2 ст. 437 УК).

Судебный процесс находится на завершающей стадии.