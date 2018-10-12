УПЦ КП призвала иерархов начинать подготовку к чрезвычайному объединительному собору

Три украинские православные церкви должны объединиться и избрать одного предстоятеля, который и получит томос для единой УПЦ.

УПЦ КП призвала иерархов начинать подготовку к чрезвычайному объединительному собору
Фото: Lb.ua

Киевский патриархат Украинской православной церкви призвал иерархов УАПЦ и Московского патриархата немедленно приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора. Соответствующее обращение опубликовано на сайте УПЦ КП.

"После решения святого и священного Синода Константинопольского патриархата, открывающего путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви, и до получения патриаршего и синодального Томоса об автокефалии, Киевский патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора", - сказано в заявлении

Главная задача этого собора - "принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный Томос об автокефалии".

"Мы ожидаем, что, принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - патриаршим и синодальным Томосом также будет всеправославно утверждено достоинство Патриарха за Предстоятелей поместной УПЦ", - говорится в заявлении.

"Киевский патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия", - добавили в Киевской патриархии.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат предоставил автокефалию украинской православной церкви.


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