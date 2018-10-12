Германия разрешила экстрадицию подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Мариновой
Красимиров согласился на "ускоренную процедуру", по которой суд начнется в течение 10 дней.
Власти Германии одобрили экстрадицию Северина Красимирова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор города Целле, пишет Reuters.
20-летний болгарин Северин Красимиров, который был арестован в Германии, согласился на ускоренную процедуру, он будет отправлен в Болгарию и предстанет перед судом в течение 10 дней.
Изначально Красимиров заявлял, что не собирался убивать, насиловать или грабить женщину. Он признал, что ударил неизвестную ему женщину в парке и бросил ее в в кустах. Сам он находился под воздействием алкоголя и наркотиков.
Вчера мать подозреваемого, Надежда Красимирова, сообщила, что ее сын признался в убийстве, и заявила, что он является умстенно отсталым.
Маринову хоронят сегодня в ее родном городе Русе.
Журналистку убили 6 октября во время пробежки.
Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия, в феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куцияка с невестой.
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Политика
12.10.2018 08:44