Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь
Приговоренные к смерти, ожидавшие исполнения наказания, теперь получат пожизненные сроки.
На территории штата Вашингтон отменена смертная казнь. Такое решение принял Верховный суд штата 11 октября. До сих пор на высшую меру наказания в Вашингтоне был наложен мораторий.
Согласно решению суда, уже вынесенные смертные приговоры должны заменить пожизненным заключением, сообщает газета The Washington Post. Сейчас в тюрьмах штата содержатся восемь человек, которых ранее приговорили к смертной казни.
Рассматривая решение, суд пришел к выводу, что смертные приговоры являются неконституционными и "расово предвзятыми". Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом, где нет смертной казни.
Смертная казнь остается высшей мерой наказания в 30 штатах США, а также предусмотрена в федеральном законодательстве. Согласно Восьмой поправкой к Конституции США, ее применение ограничено убийствами с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемыми совершеннолетними. В последние годы количество вынесенных смертных приговоров значительно снизилось.
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