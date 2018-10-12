Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь

Приговоренные к смерти, ожидавшие исполнения наказания, теперь получат пожизненные сроки.

На территории штата Вашингтон отменена смертная казнь. Такое решение принял Верховный суд штата 11 октября. До сих пор на высшую меру наказания в Вашингтоне был наложен мораторий.

Согласно решению суда, уже вынесенные смертные приговоры должны заменить пожизненным заключением, сообщает газета The Washington Post. Сейчас в тюрьмах штата содержатся восемь человек, которых ранее приговорили к смертной казни.

Рассматривая решение, суд пришел к выводу, что смертные приговоры являются неконституционными и "расово предвзятыми". Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом, где нет смертной казни.