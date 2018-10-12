Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь

Приговоренные к смерти, ожидавшие исполнения наказания, теперь получат пожизненные сроки.

Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь

На территории штата Вашингтон отменена смертная казнь. Такое решение принял Верховный суд штата 11 октября. До сих пор на высшую меру наказания в Вашингтоне был наложен мораторий.

Согласно решению суда, уже вынесенные смертные приговоры должны заменить пожизненным заключением, сообщает газета The Washington Post. Сейчас в тюрьмах штата содержатся восемь человек, которых ранее приговорили к смертной казни.

Рассматривая решение, суд пришел к выводу, что смертные приговоры являются неконституционными и "расово предвзятыми". Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом, где нет смертной казни.

Смертная казнь остается высшей мерой наказания в 30 штатах США, а также предусмотрена в федеральном законодательстве. Согласно Восьмой поправкой к Конституции США, ее применение ограничено убийствами с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемыми совершеннолетними. В последние годы количество вынесенных смертных приговоров значительно снизилось.


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