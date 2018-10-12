Сийярто: Украинский парламент "играет на руку" экстремистам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что украинский парламент играет на руку экстремистам в вопросе венгерской общины Закарпатья.

«Киевский парламент играет на руку тем экстремистам, которые разместили личные данные сотен закарпатских венгров (на веб-сайте «Миротворец» — ИФ ), ведь граждан с двойным гражданством невозможно идентифицировать, опираясь только на открытые источники», — цитируют слова П.Сийярто в пресс-службе МИД Венгрии в четверг.

Венгерский министр также удивлен тем, что правительство Украины не осудило и не выразило протест против появления петиции на сайте Верховной Рады Украины, где упоминается необходимость депортации закарпатских венгров.

По словам главы венгерской дипломатии, украинские законодатели напоминают своими предложениями «времена темных диктатур, если хотят изменить этнический состав жителей Берегово, заселяя его украинцами и уменьшая пропорцию венгерского населения».

П.Сийярто заявил, что «украинская политика опустилась на удивительную глубину» и заверил закарпатских венгров, что они и впредь могут рассчитывать на помощь «материнского государства».