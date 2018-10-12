Трамп сказал, что будет участвовать в следующих президентских выборах
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в четверг подтвердил свои планы идти на второй президентский срок в 2020 году.
«Да», — ответил Трамп на вопрос, собирается ли он переизбираться на второй срок, пишет «
Ведущие телеканала перечислили Трампу его возможных конкурентов от Демократической партии на следующих президентских выборах в США. Среди них сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь Джон Керри.
Трамп отозвался о своих возможных конкурентах скептически. «Сейчас они мне все нравятся. Я надеюсь, что все они будут здоровы, и что дойдут до конца. Я только надеюсь, что не появится какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, какого из потенциальных конкурентов он опасался бы больше всего.
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