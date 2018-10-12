Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и Макария и признал их каноническими

Синод Вселенского Патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.

Об этом сообщает известное греческое религиозное издание ORTHODOXIA.INFO со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что оба предстоятеля направили Вселенскому Патриарху свои просьбы об апелляции, которые были приняты, после чего было принято такое решение.

Однако в издании добавляют, что детали и условия такого шага пока неизвестны.

Как сообщил в Facebook Архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, информация об этом поступила сразу из нескольких источников.

«Ждем официального объявления от Священного Синода», — добавил он.