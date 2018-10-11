РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"

Официальная реакция будет принята на Синоде 15 октября.

РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"
Фото: pravmir.ru

Русская православная церковь даст оценку сегодняшним решениям Вселенского патриархата на своем Синоде, который состоится 15 октября в столице Беларуси Минске.

Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Константинополь фактически заявляет, что он вступил в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от церкви. Священный синод Русской православной церкви на своем ближайшем заседании, которое состоится 15 октября в Минске, даст надлежащую оценку этим деяниям", - сказал он.

По словам Легойды, "это официальное заявление по результатам синода можно расценить однозначно как беспрецедентное антиканоническое деяние, которое сопряжено с попыткой нарушения самих основ канонического строя православия".

Напомним, что на Синоде Вселенского патриархата было принято решение признать каноничность глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также всех таинств, совершаемых священниками этих церквей.

Также Синод принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (той ее части, которая захочет).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Слепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и БошироваСлепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и Боширова
У Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал ПорошенкоУ Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал Порошенко
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
РоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном КрымуРоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархатаПорошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархата
В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархатаВ Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата
Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в УкраинуПарубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину
Вселенский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалиюВселенский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию
НАТО не нужно разрешение РоSSии на вступление Украины в Альянс – СтолтенбергНАТО не нужно разрешение РоSSии на вступление Украины в Альянс – Столтенберг
УПЦ МП прекращает сослужение с иерархами Вселенского патриархатаУПЦ МП прекращает сослужение с иерархами Вселенского патриархата
Святой Престол уважает решение Украины создать единую поместную церковь, - МИДСвятой Престол уважает решение Украины создать единую поместную церковь, - МИД
Болтон назвал эскалацией конфликта решение РФ передать Сирии комплекс С-300Болтон назвал эскалацией конфликта решение РФ передать Сирии комплекс С-300
Уголовное дело против депутата "Народного фронта" было сфальсифицировано НАБУ, - решение судаУголовное дело против депутата "Народного фронта" было сфальсифицировано НАБУ, - решение суда
Апелляционный суд оставил в силе решение о 3-миллионном залоге для ТамразоваАпелляционный суд оставил в силе решение о 3-миллионном залоге для Тамразова
Последние новости
Подгружаем последние новости