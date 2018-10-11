РПЦ назвала решение Вселенского патриархата "беспрецедентным антиканоническим деянием"

Официальная реакция будет принята на Синоде 15 октября.

Русская православная церковь даст оценку сегодняшним решениям Вселенского патриархата на своем Синоде, который состоится 15 октября в столице Беларуси Минске.

Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Константинополь фактически заявляет, что он вступил в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от церкви. Священный синод Русской православной церкви на своем ближайшем заседании, которое состоится 15 октября в Минске, даст надлежащую оценку этим деяниям", - сказал он.

По словам Легойды, "это официальное заявление по результатам синода можно расценить однозначно как беспрецедентное антиканоническое деяние, которое сопряжено с попыткой нарушения самих основ канонического строя православия".

Напомним, что на Синоде Вселенского патриархата было принято решение признать каноничность глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также всех таинств, совершаемых священниками этих церквей.

Также Синод принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (той ее части, которая захочет).