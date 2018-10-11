Пойманный на взятке киевский судья Новак пошел под суд

Вместе с ним будут судить его бывшего коллегу по Голосеевскому суду.

Пойманный на взятке киевский судья Новак пошел под суд
Судья Андрей Новак

Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 октября передала в суд обвинительный акт против судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака и бывшего судьи этого же суда Александра Билыка.

Об этом говорится в фейсбуке САП.

Судья Новак подозревается в получении 8 тысяч долларов за удовлетворение гражданского иска (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса), а также в незаконном ношении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса). Бывший судья Билык назван посредником в получении взятки, его действия квалифицированы по ч.ч.4, 5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Напомним, в конце апреля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Новака при получении тысячи долларов. Также был задержан посредник, который передал деньги, - бывший судья Билык.

Новак вымогал 8000 долларов за удовлетворение гражданского иска о восстановлении на работе и выплате компенсации гражданину в размере 1,5 млн грн. Он был задержан при получении последней части взятки.

При задержании у Новака изъяли боевой пистолет, а у Билыка кокаин.

Стоит отметить, что Александр Билык - один из "майдановских" судей. Он принял решение об аресте девяти участников Автомайдана за участие в поездке в Межигорье.


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