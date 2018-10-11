Предоставление Томоса окончательно подчеркнет, что Путин потерял Украину, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США надеется, что переход к автокефалии пройдет без насилия.

Отделение Украинской православной церкви от РПЦ подчеркнет тот факт, что в политическом измерении Владимир Путин потерял Украину. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает EU Observer.

"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией", - сказал американский дипломат.

Волкер также добавил, что военная агрессия РоSSии вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.

"РоSSийские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией ", - сказал представитель Госдепа сегодня в Брюсселе.

"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие роSSийского вторжения в Украину и убийства украинцев", - сказал Волкер.

Напомним, на сегодняшнем заседании Синода было принято решение предоставить украинской поместной церкви томос об автокефалии после того, как архиереи трех украинских православных церквей проведут объединительный собор и изберут единого патриарха.