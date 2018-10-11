Порошенко: Украина получила Томос

"Поздравляю всех украинских верующих с этим грандиозным историческим событием и благодарю всех за молитву и поддержку", - написал глава государства.
Напомним, на сегодняшнем заседании Синода было принято решение о том, чтобы представить томос украинской поместной церкви после объединения трех ее ветвей - украинской автокефальной православной церкви, УПЦ КП и УПЦ МП.
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