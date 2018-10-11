Порошенко: Украина получила Томос

"То, о чем мечтали поколения украинцев, свершилось".

Украина получила положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви. Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко в Твиттере.

"То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники - наконец свершилось: Украина получила Томос. Это - победа Украины, наша общая победа!" - написал он.

Україна має позитивне рішення Вселенського Патріарха і Синоду про Єдину Помісну Православну Церкву!



Те, про що мріяли покоління українців та молилися сучасники – нарешті сталося: Україна отримала Томос.



Це – перемога України, наша спільна перемога! pic.twitter.com/Vr0dXJGKLn — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 жовтня 2018 р.

"Поздравляю всех украинских верующих с этим грандиозным историческим событием и благодарю всех за молитву и поддержку", - написал глава государства.

Напомним, на сегодняшнем заседании Синода было принято решение о том, чтобы представить томос украинской поместной церкви после объединения трех ее ветвей - украинской автокефальной православной церкви, УПЦ КП и УПЦ МП.