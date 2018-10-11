Канцлер Австрии раскритиковал Всемирный миграционный пакт

Федеральное правительство Австрии критически относится к многим пунктам, которые должны быть изложены во Всемирном пакте ООН по миграции.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц во время пресс-конференции в среду в Вене, сообщает корреспондент Укринформа.

«Федеральное правительство занимает четкую позицию: мы критически относимся к многим пунктам, которые должны быть изложены в этом пакте», — заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, комментируя подписание Всемирного миграционного пакта.

По его словам, Австрия сделает все возможное, чтобы сохранить суверенитет и гарантировать принятие самостоятельных решений в сфере миграции. Курц отметил, что Вена будет координировать свои дальнейшие шаги вместе с другими «критическими» странами, такими, как, например Швейцария.

О похожей с Курцем позиции заявил и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, каждая страна должна свою миграционную политику самостоятельно определять, а миграция не должна быть правом человека.

В то же время, следует отметить, что вскоре после пресс-конференции в Вене, правительство Швейцарии заявило, что поддерживает подписание Всемирного миграционного пакта, который есть в «швейцарских интересах».

Ранее о предостережении относительно Всемирного пакта ООН по миграции заявили в Варшаве: в МВД страны выступили с предложением не присоединяться к этому документу.

Напомним, в конце июля стало известно, что Венгрия выходит из процесса переговоров о внедрении миграционного пакта ООН. В Будапеште заявили, что будут придерживаться своей жесткой миграционной политики, и «ничего не может изменить этот факт».

Еще раньше президент США Дональд Трамп решил вывести свою страну из участников Всемирного пакта ООН о миграции, заявив, что документ нарушает суверенитет США.

Документ, который не имеет обязывающего характера, планируется подписать во время межправительственной конференции 10-11 декабря в Марокко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Слепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и БошироваСлепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и Боширова
У Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал ПорошенкоУ Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал Порошенко
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
РоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном КрымуРоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Гужва получил убежище в АвстрииГужва получил убежище в Австрии
Глава МИД Австрии намекнула, что Путина на ее свадьбе волнует только УкраинуГлава МИД Австрии намекнула, что Путина на ее свадьбе волнует только Украину
Страны Балтии раскритиковали американскую сеть супермаркетов за продажу одежды с символикой СССРСтраны Балтии раскритиковали американскую сеть супермаркетов за продажу одежды с символикой СССР
Агрессия РоSSии против Украины требует четкой реакции - канцлер АвстрииАгрессия РоSSии против Украины требует четкой реакции - канцлер Австрии
Вице-канцлер Австрии: Путин очень любезен, критика его визита - абсурднаяВице-канцлер Австрии: Путин очень любезен, критика его визита - абсурдная
Фюрер РФ заедет на свадьбу главы МИД Австрии перед встречей с МеркельФюрер РФ заедет на свадьбу главы МИД Австрии перед встречей с Меркель
Макаревич раскритиковал участников скандального фестиваляМакаревич раскритиковал участников скандального фестиваля
Трюдо раскритиковал поведение Путина на международной аренеТрюдо раскритиковал поведение Путина на международной арене
Парламент Австрии рассматривает переход на 12-часовый рабочий деньПарламент Австрии рассматривает переход на 12-часовый рабочий день
"Лжецы и преступники": Валенса жестко раскритиковал действующую власть Польши"Лжецы и преступники": Валенса жестко раскритиковал действующую власть Польши
Последние новости
Подгружаем последние новости