Канцлер Австрии раскритиковал Всемирный миграционный пакт

Федеральное правительство Австрии критически относится к многим пунктам, которые должны быть изложены во Всемирном пакте ООН по миграции.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц во время пресс-конференции в среду в Вене, сообщает корреспондент Укринформа .

«Федеральное правительство занимает четкую позицию: мы критически относимся к многим пунктам, которые должны быть изложены в этом пакте», — заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, комментируя подписание Всемирного миграционного пакта.

По его словам, Австрия сделает все возможное, чтобы сохранить суверенитет и гарантировать принятие самостоятельных решений в сфере миграции. Курц отметил, что Вена будет координировать свои дальнейшие шаги вместе с другими «критическими» странами, такими, как, например Швейцария.

О похожей с Курцем позиции заявил и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, каждая страна должна свою миграционную политику самостоятельно определять, а миграция не должна быть правом человека.

В то же время, следует отметить, что вскоре после пресс-конференции в Вене, правительство Швейцарии заявило, что поддерживает подписание Всемирного миграционного пакта, который есть в «швейцарских интересах».

Ранее о предостережении относительно Всемирного пакта ООН по миграции заявили в Варшаве: в МВД страны выступили с предложением не присоединяться к этому документу.

Напомним, в конце июля стало известно, что Венгрия выходит из процесса переговоров о внедрении миграционного пакта ООН . В Будапеште заявили, что будут придерживаться своей жесткой миграционной политики, и «ничего не может изменить этот факт».

Еще раньше президент США Дональд Трамп решил вывести свою страну из участников Всемирного пакта ООН о миграции, заявив, что документ нарушает суверенитет США .

Документ, который не имеет обязывающего характера, планируется подписать во время межправительственной конференции 10-11 декабря в Марокко.