Украина получит Томос после объединения трех церквей

Филарет анонсировал объединительный собор УАПЦ, УПЦ КП и всех желающих из УПЦ МП.

Украина получит Томос после объединения трех православных церквей - УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата.

Об этом сегодня заявил патриарх Филарет по результатам заседания Синода в Стамбуле, где было подтверждено решение продолжить процедуру предоставления автокефалии для Украины, но сам документ - томос - выдан не был.

Филарет сообщил, что объединительный собор архиереев украинских церквей будет созван в ближайшее время, а процесс объединения "не займет много времени". На соборе будет избран новый патриарх, и уже он обратится за томосом для поместной церкви.

"Чтобы объединиться, нужно выполнить некоторые очень важные вещи. Имеется в виду анафема, которую наложил на меня архиереский собор Русской православной церкви за то, что мы на поместном соборе выразили желание иметь в Украине автокефальную церковь, независимую от Москвы. Чтобы признать епископат, который был рукоположен мной после наложения этой анафемы, действительным, нужно было сделать недействительным ту политическую анафему. Я не один раз обращался к Вселенскому патриарху с этой просьбой, и вот теперь пришло время, когда Священный синод восстановил, как говорится в решении, и мою деятельность, и деятельность епископов, и деятельность верующих. То есть таинства, которые мы совершали, признаются действительными", - сказал Филарет.

"Это решение дает нам возможность объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами и Автокефальной церковью, потому что по митрополиту Макарию этот Синод принял такое же решение. То есть теперь мы - архиереи трех церквей - можем объединиться в одну Украинскую православную церковь, которая будет потом признана Вселенским патриархом", - сказал Филарет.

Доклад экзархов Вселенского патриарха по результатам их визита в Украину был хорошо принят на заседании Синода Константинопольского патриархата, который проходит в Стамбуле 9-11 октября. Об этом заявил экзарх патриарха Варфоломея, архиепископ Даниил Памфилийский из США . Он также выразил надежду на положительное решение о предоставлении томоса Украины.

Напомним, председатель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил ранее, что обсуждение вопроса томоса об автокефалии для Украинской церкви состоится после отчета экзархов на заседании Синода. Заседание проходит за закрытыми дверями.