Украина получит Томос после объединения трех церквей

Филарет анонсировал объединительный собор УАПЦ, УПЦ КП и всех желающих из УПЦ МП.

Украина получит Томос после объединения трех церквей
Фото: acebook.com/pg/PatriarchPhilaret

Украина получит Томос после объединения трех православных церквей - УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата.

Об этом сегодня заявил патриарх Филарет по результатам заседания Синода в Стамбуле, где было подтверждено решение продолжить процедуру предоставления автокефалии для Украины, но сам документ - томос - выдан не был.

Филарет сообщил, что объединительный собор архиереев украинских церквей будет созван в ближайшее время, а процесс объединения "не займет много времени". На соборе будет избран новый патриарх, и уже он обратится за томосом для поместной церкви.

"Чтобы объединиться, нужно выполнить некоторые очень важные вещи. Имеется в виду анафема, которую наложил на меня архиереский собор Русской православной церкви за то, что мы на поместном соборе выразили желание иметь в Украине автокефальную церковь, независимую от Москвы. Чтобы признать епископат, который был рукоположен мной после наложения этой анафемы, действительным, нужно было сделать недействительным ту политическую анафему. Я не один раз обращался к Вселенскому патриарху с этой просьбой, и вот теперь пришло время, когда Священный синод восстановил, как говорится в решении, и мою деятельность, и деятельность епископов, и деятельность верующих. То есть таинства, которые мы совершали, признаются действительными", - сказал Филарет.

"Это решение дает нам возможность объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами и Автокефальной церковью, потому что по митрополиту Макарию этот Синод принял такое же решение. То есть теперь мы - архиереи трех церквей - можем объединиться в одну Украинскую православную церковь, которая будет потом признана Вселенским патриархом", - сказал Филарет.

Доклад экзархов Вселенского патриарха по результатам их визита в Украину был хорошо принят на заседании Синода Константинопольского патриархата, который проходит в Стамбуле 9-11 октября. Об этом заявил экзарх патриарха Варфоломея, архиепископ Даниил Памфилийский из США. Он также выразил надежду на положительное решение о предоставлении томоса Украины.

Напомним, председатель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил ранее, что обсуждение вопроса томоса об автокефалии для Украинской церкви состоится после отчета экзархов на заседании Синода. Заседание проходит за закрытыми дверями.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Слепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и БошироваСлепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и Боширова
У Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал ПорошенкоУ Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал Порошенко
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
РоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном КрымуРоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Предоставление Томоса окончательно подчеркнет, что Путин потерял Украину, - ВолкерПредоставление Томоса окончательно подчеркнет, что Путин потерял Украину, - Волкер
Порошенко: Украина получила Томос
Украина и Беларусь проведут первый Форум регионов 25-26 октябряУкраина и Беларусь проведут первый Форум регионов 25-26 октября
Суд назначил время для последнего слова ЯнуковичаСуд назначил время для последнего слова Януковича
Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма РоSSиейУкраина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма РоSSией
После первого тура выборов в Бразилии лидирует ультраправый кандидатПосле первого тура выборов в Бразилии лидирует ультраправый кандидат
Украина рассчитывает на поддержку США в блокировании строительства "Северного потока-2"Украина рассчитывает на поддержку США в блокировании строительства "Северного потока-2"
Украина примет участие в крупнейших с 1991 года военных учениях НАТОУкраина примет участие в крупнейших с 1991 года военных учениях НАТО
Грузинская православная церковь поддерживает предоставление Томоса УкраинеГрузинская православная церковь поддерживает предоставление Томоса Украине
Поселок Крымское в Луганской области обесточен после артобстрела боевиковПоселок Крымское в Луганской области обесточен после артобстрела боевиков
Последние новости
Подгружаем последние новости