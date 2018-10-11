Харьковского чиновника Мусеева, подозреваемого в госизмене, объявили в розыск

Мусеев покинул территорию Украины еще в конце августа.

Киевский районный суд Харькова объявил в розыск главу Холодногорской районной администрации Максима Мусеева, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает местное издание "Харьков Тудей".

Как сказано в решении суда, досудебное следствие установило, что с 26 августа по 12 сентября Мусеев нанес вред государственной безопасности, находясь за пределами Украины. Глава Холодногорской райадминистрации использовал средства связи для передачи служебной информации Минобороны представителям РФ .

Также следствие установило, что 26 августа Мусеев покинул территорию Украины и не вернулся.

Подозреваемый дважды не явился по требованию суда. В связи с этим Мусеева объявили в национальный и международный розыски.

Следователи считают обоснованными риски того, что во время сокрытия подозреваемый может уничтожить или исказить улики. Для этого суд дал разрешение на задержание Мусеева с целью доставить его в Киевский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения.

В базе розыска на сайте Министерства внутренних дел Максима Мусеева на данный момент еще нет.

Напомним, о том, что Мусеев является агентом роSSийской разведки, Служба безопасности Украины сообщила 3 октября. В ходе следственно-оперативных действий правоохранители выявили и задокументировали факт сбора злоумышленником для передачи роSSийскому куратору списков военнослужащих, участвовавших в АТО.

Согласно заключению Государственного эксперта по вопросам тайн собраны должностным лицом материалы содержат служебную информацию, передача которой спецслужбам РФ нанесет существенный вред государственной безопасности Украины. Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования также установили факт наличия у чиновника двойного гражданства.

Сейчас по результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).