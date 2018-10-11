Харьковского чиновника Мусеева, подозреваемого в госизмене, объявили в розыск

Мусеев покинул территорию Украины еще в конце августа.

Харьковского чиновника Мусеева, подозреваемого в госизмене, объявили в розыск
Фото: instagram.com/mmsgram

Киевский районный суд Харькова объявил в розыск главу Холодногорской районной администрации Максима Мусеева, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает местное издание "Харьков Тудей".

Как сказано в решении суда, досудебное следствие установило, что с 26 августа по 12 сентября Мусеев нанес вред государственной безопасности, находясь за пределами Украины. Глава Холодногорской райадминистрации использовал средства связи для передачи служебной информации Минобороны представителям РФ.

Также следствие установило, что 26 августа Мусеев покинул территорию Украины и не вернулся.

Подозреваемый дважды не явился по требованию суда. В связи с этим Мусеева объявили в национальный и международный розыски.

Следователи считают обоснованными риски того, что во время сокрытия подозреваемый может уничтожить или исказить улики. Для этого суд дал разрешение на задержание Мусеева с целью доставить его в Киевский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения.

В базе розыска на сайте Министерства внутренних дел Максима Мусеева на данный момент еще нет.

Напомним, о том, что Мусеев является агентом роSSийской разведки, Служба безопасности Украины сообщила 3 октября. В ходе следственно-оперативных действий правоохранители выявили и задокументировали факт сбора злоумышленником для передачи роSSийскому куратору списков военнослужащих, участвовавших в АТО.

Согласно заключению Государственного эксперта по вопросам тайн собраны должностным лицом материалы содержат служебную информацию, передача которой спецслужбам РФ нанесет существенный вред государственной безопасности Украины. Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования также установили факт наличия у чиновника двойного гражданства.

Сейчас по результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).


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