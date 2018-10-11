НАБУ засекретило экономический отчет по формуле "Роттердам+"

Отчет входит в материалы дела, которые не подлежат разглашению.

Национальное антикоррупционное бюро засекретило экономический отчет относительно применения формулы "Роттердам+" по делу о злоупотреблении служебным положением членами Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Такой ответ НАБУ дало на запрос агентства "Украинские новости".

НАБУ отметило, что указанный отчет является материалами уголовного производства, и, поскольку содержит сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению, правовые основания для предоставления его копии отсутствуют.

Напомним, НКРЭКУ решила отменить формулу "Роттердам+" с июля 2019 в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что детективы НАБУ подвергаются давлению при расследовании фактов злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ.

Уголовное производство по схеме "Роттердам+" внесено в Единый реестр досудебных расследований 24 марта 2017 года, оно квалифицировано по ч.2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

То есть по формуле Роттердам+ уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.