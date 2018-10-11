Без Европейского Союза мир рухнет - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая с лекцией в Финляндии, заявила, что весь мир рухнет, если вдруг перестанет существовать Европейский союз.

Об этом сообщила дипломатическая служба Евросоюза, передает ZN.UA.

«Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул», - отметила Могерини.

Могерини отметила, что мир сейчас не в лучшей форме, но не будь Евросоюза, он стал бы значительно хуже.

«Уберите все действия, которые мы предпринимаем как Европейский союз, вместе с государствами-членами по всему миру, будь то мир и безопасность, развитие, гуманитарная деятельность, дипломатия, и вы поймете, что ситуация в мире, безусловно, будет намного, намного хуже», - добавила она.

Своей речью Могерини отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта; Хант, обсуждая позицию Брюсселя по Brexit, назвал Евросоюз «тюрьмой народов» и сравнил его с СССР.


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