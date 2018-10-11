Вселенский патриарх признал каноничный статус Филарета и Макария

Священный синод удовлетворил апелляции украинских предстоятелей.

Вселенский патриарх признал каноничный статус Филарета и Макария
Фото: пресс-служба президента

Вселенский патриарх признал предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария каноничными епископами.

Об этом сообщило издание orthodoxia.info со ссылкой на поинформированные источники.

Священный синод Вселенского патриархата принял апелляции епископов и восстановил их канонический статус.

Детали и условия такого решения пока неизвестны. В скором времени ожидается объявление от Вселенского Патриархата.

Также эту информацию подтвердил в фейсбуке спикер УПЦ КП Евстратий Зоря. "Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария)", - написал он.

Вторым решением, по информации архиепископа Евстратия, стало признание Синодом незаконной аннексии Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году.

Напомним, что на сегодняшнем заседании синода Вселенского патриархата, как ожидается, может быть принято решение об автокефалии Украинской церкви.


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