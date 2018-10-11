В Одесской области глава райсуда попался на взятке $6 тыс., но дело возбудили о мошенничестве

368-я статья - это подследственность НАБУ, а 190-я нет.

В Одесской области глава райсуда попался на взятке $6 тыс., но дело возбудили о мошенничестве
архивное фото
Фото: flickr/SSU

Глава одного из районных судов Одесской области задержан по подозрению в получении взятки.

Пресс-служба СБУ сообщила, что судья взял 6 тысяч долларов у жителя оккупированной территории Донецкой области за обещание повлиять на решение другого суда по гражданском иске, по которому истец получил 30 тысяч долларов от бизнесмена из Одесской области. Одним из оснований для судебного рассмотрения была доверенность, выданная нотариусом "ДНР".

Деньги были переданы через посредника, в помещении которого правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды.

Заместитель главы Генеральной прокуратуры сообщил главе районного суда подозрение по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Наказание по этой статье меньше, чем по статье 368 (мошенничество).

Но 368-я статья - это подследственность Национального антикоррупционного бюро, а 190-я нет.

НАБУ и Служба безопасности Украины находятся в плохих отношениях из-за уголовного производства против первого замглавы СБУ Павла Демчины.

Напомним, в прошлом месяце главу Барышевского райсуда Александра Лысюка отправили под суд за взятку.


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